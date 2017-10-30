Пёрселл – о поддержке «Арены Омск»: она потрясающая, в НХЛ я привык к другому

Новичок «Авангарда» Тедди Пёрселл прокомментировал встречу с ЦСКА (1:2 ОТ) и поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ.



«Я с нетерпением ждал этой игры, потому что давно не выходил на лёд. Конечно, хотелось другого результата, но я думаю, что мы сделаем выводы и будем выступать лучше. ЦСКА – очень хорошая команда, у них неплохая статистика в лиге и в целом неплохой командный дух. Приятно играть против сильного соперника, надеюсь, что в следующий раз порадует и результат.



Нам нужно учиться тому, чтобы после заброшенной шайбы отрабатывать каждую следующую смену и не давать противнику создавать моменты. Нужно внимательно работать всегда. Поддержка болельщиков была потрясающая, она отличается от того, к чему я привык в НХЛ. Здесь были и барабаны, и флаги, это было потрясно. У меня не такой богатый опыт выступления на больших площадках, лет пять назад я на чемпионате мира выступал. Конечно, игра по-другому строится, и система другая, но я не ищу себе оправданий, буду добавлять и через пару недель буду в лучшей форме.



Ребята в команде все дружелюбные, очень приветливые, это поможет мне при адаптации. Я не хочу приходить и разрушать чью-то «химию», а, наоборот, стремлюсь внести что-то новое и позитивное», — передаёт слова Пёрселла корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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