«Авангард» уступил ЦСКА, победу «армейцам» принесли Шумаков и Шалунов

Омский «Авангард» на домашнем льду потерпел поражение от ЦСКА в овертайме, встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. «Ястребы» во второй раз в сезоне проиграли «армейцам».



Хозяева сумели открыть счёт на 56-й минуте встречи, заброшенной шайбой отметился Кирилл Семёнов. «Армейцы» восстановили равновесие уже через минуту усилиями Сергея Шумакова, который перевёл игру в овертайм. В дополнительное время гол забил Максим Шалунов, принеся победу ЦСКА.



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