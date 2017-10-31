НХЛ определила трёх звёзд игрового дня

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.



3. Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, который в матче с «Вегас Голден Найтс» забросил две шайбы и помог своей команде победить со счётом 6:3.



2. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который оформил дубль и сделал голевую передачу в матче с «Флоридой Пантерз». Встреча завершилась победой «молний» со счётом 8:5. Стэмкос является лучшим бомбардиром лиги, набрав 24 очка.



1. Нападающий «Монреаль Канадиенс» Шарль Юдон, который отметился двумя заброшенными шайбами, а также сделал результативную передачу, а его команда одержала победу в матче с «Оттавой Сенаторз» со счётом 8:3.



События дня НХЛ. Панарин отметил день рождения, Василевский вошёл в историю А «Вегас» потерял и третьего вратаря.