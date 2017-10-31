Радулов: «Даллас» играл не так, как может, но здорово, что все сражались

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал победу в матче с «Ванкувер Кэнакс» и свой гол в овертайме (2:1). Россиянин в 12 матчах набрал 10 (4+6) очков.

«Я был в конце смены, все устали, команды обменивались атаками. Сначала я собирался сделать передачу на Янмарка, но увидел, что она не проходит, так что решил бросить и попал. Хорошо, что получилось.



Я просто стараюсь помочь команде выиграть, это самое главное. Работаю над своей игрой. Сегодня был тяжёлый матч, не думаю, что мы сыграли так, как можем, но все сражались, выкладывались на полную. Бишоп выручал нас, для нас эта важная победа. Первый раз в сезоне выиграли два матча подряд, это придаст нам уверенности. Но нам надо упорнее работать в некоторых аспектах. Впереди много матчей. Сегодня выиграли, надо готовиться к следующей игре», — сказал Радулов в эфире клубного телевидения.

События дня НХЛ. Панарин отметил день рождения, Василевский вошёл в историю А «Вегас» потерял и третьего вратаря.

Видео гола Радулова можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.