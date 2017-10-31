Гол Стэмкоса с передачи Кучерова и другие моменты недели НХЛ в супер слоу-мо

НХЛ представила подборку лучших моментов прошедшей игровой недели в режиме съёмки «супер слоу-мо».



В видео попал гол Сидни Кросби с подставления в матче с «Флоридой Пантерз», гол в падении Тайлера Питлика в матче с «Каролиной Харрикейнз», шайба Джона Тавареса в ворота «Аризоны Койотс», гол Остона Мэттьюса в игре с «Оттавой Сенаторз», шайба Стивена Стэмкоса с передачи Никиты Кучерова в матче с «Детройт Ред Уингз», гол Патрика Кейна в касание в матче с «Вегас Голден Найтс» и другие моменты.

Русская неделя в Америке: прорыв Дадонова и первые голы Кузнецова в сезоне Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.

Видео можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.