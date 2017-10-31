«Амур» — «Ак Барс»: Кондратьев получил «5+20», у хозяев осталось 5 защитников

Защитник «Амура» Максим Кондратьев был удалён до конца игры в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».



Во втором периоде Кондратьев в своей зоне ударил в голову форварда казанской команды Антона Ландера, после чего тот упал на лёд и долго не мог подняться. Изначально арбитры не зафиксировали нарушения, но остановили игру из-за травмы Ландера. Посовещавшись, судьи приняли решение выписать Кондратьеву «5+20». Ландер вернулся на скамейку с разбитой губой, в раздевалку не ушёл.

Ранее в матче за удар клюшкой между ног Робу Клинкхаммеру до конца игры был удалён защитник Денис Кузьмин, у «Амура», который заявил на игру семь защитников, осталось пять игроков обороны.

Лидер Востока проиграет «Амуру». Прогнозы на игровой день КХЛ «Спартак» побьёт рекорд по длине своей победной серии, а «Торпедо» проиграет шестой матч подряд.

Видео нарушения Кондратьева можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.