Генменеджер «Ак Барса»: нам нужны новые форварды и третий вратарь для прочности

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о трансферных задачах команды.



«Нам сейчас нужен нападающий, и его тяжело будет найти. Недавно звонили, предлагали голкипера, но у нас есть вратарь. Гарипов в последних матчах пропускает очень мало, трижды сыграл на ноль, команда идёт на первом месте – мы уверены в Эмиле. Да, конечно, нам нужен будет третий вратарь, потому что с двумя вратарями мы в плей-офф не пойдём – думаю, это всем понятно.



Нам нужны опытные нападающие, но всё покажет время: если будут хорошие предложения, мы, конечно, их рассмотрим. Билялетдинов уверен в этом составе, поэтому если и будут усиления, то лишь точечные», — цитирует Якубова «Спорт Бизнес Online».

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