Стал известен состав сборной России на Кубок Карьяла

Тренерский штаб национальной сборной объявил состав на первый этап Еврохоккейтура – Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 9 по 12 ноября.

Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Салават Юлаев).

Защитники: Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев (все – СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Василий Токранов («Ак Барс»).

Нападающие: Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Широков, Сергей Калинин, Сергей Плотников (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Павел Красковский («Локомотив»).

Помимо сборной России в Кубке Карьяла примут участие традиционные участники Евротура – сборные Финляндии, Швеции и Чехии, а также (вне зачёта Евротура) Канады и Швейцарии. Каждая команда проведёт по три встречи, при этом участники Евротура сыграют по две встречи друг с другом. Команда, набравшая наибольшее количество очков в трёх матчах, станет победителем турнира.