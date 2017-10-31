«Автомобилист» одолел «Ладу», дубли у Миловзорова, Белоусова и Крикунова

«Автомобилист» в Екатеринбурге взял верх над тольяттинской «Ладой», встреча завершилась со счётом 6:4. Команда Владимира Крикунова одержала третью победу подряд.
В составе команды хозяев дубли оформили Егор Миловзоров и Илья Крикунов, по одной шайбе забросили Франсис Паре и Никита Трямкин. Среди подопечных Артиса Аболса голы на свой счёт записали Семён Валуйский, Алексей Мастрюков и Георгий Белоусов, сделавший дубль.
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