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«Автомобилист» одолел «Ладу», дубли у Миловзорова, Белоусова и Крикунова

31 октября 2017, вторник. 19:25 Хоккей

«Автомобилист» в Екатеринбурге взял верх над тольяттинской «Ладой», встреча завершилась со счётом 6:4. Команда Владимира Крикунова одержала третью победу подряд.

В составе команды хозяев дубли оформили Егор Миловзоров и Илья Крикунов, по одной шайбе забросили Франсис Паре и Никита Трямкин. Среди подопечных Артиса Аболса голы на свой счёт записали Семён Валуйский, Алексей Мастрюков и Георгий Белоусов, сделавший дубль.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
6 : 4 2:1, 1:1, 3:2
Лада
Тольятти
1:0 – Паре (Миловзоров, Трямкин) – 00:14 (5x5), 1:1 – Валуйский (Мастрюков) – 03:32 (5x5), 2:1 – Крикунов (Паре, Трямкин) – 15:19 (5x5), 2:2 – Мастрюков (Капустин, Дженовей) – 23:11 (5x4), 3:2 – Трямкин (Миловзоров) – 23:36 (5x5), 3:3 – Белоусов (Воробьёв, Бочаров) – 42:41 (5x4), 4:3 – Миловзоров – 47:45 (5x5), 4:4 – Белоусов (Кириллов, Капустин) – 52:31 (5x5), 5:4 – Миловзоров – 55:10 (5x5), 6:4 – Крикунов (Миловзоров, Трямкин) – 59:25 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Лада
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