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Миловзоров — о «проклятии» первой игры домашней серии: надеюсь, оно снято

31 октября 2017, вторник. 20:01 Хоккей

Нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров поделился эмоциями после победы над ХК «Лада» со счётом 6:4.

«Эмоции положительные. Только матч закончился, выдохнули. Очень эмоциональная игра, «качели» своеобразные, хорошо, что для нас так всё закончилось. «Лада» раз за разом сравнивала счёт, потому что мы теряли концентрацию, отпускали соперника. Они пользовались этими шансами, выжали практически всё. Все играют в хоккей, соперник тоже не хочет уступать, мы довольны.

Проклятие первой игры домашней серии? А что, мы проигрывали всегда? Ну да, надеюсь, проклятие снято», — передает слова Миловзорова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» одолел «Ладу», дубли у Миловзорова, Белоусова и Крикунова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Лада Егор Миловзоров
Новости. Хоккей
31 октября 2017, вторник
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