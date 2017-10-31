Гулявцев: «Северсталь» была единым кулаком, игроки пластались под шайбу

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (1:0).



«Провели хороший матч. Сделали выводы из предыдущего сыгранного здесь матча, именно начало встречи было провалено в той игре, так что сказали ребятам, чтобы и на старте периодов, и в концовках была полная концентрация. Ребята сегодня — молодцы, были единым кулаком. Несмотря на то что в концовке остались втроём, они пластались, бросались под шайбу, здорово сыграл Сергей Магарилов. Хочу поблагодарить ребят и болельщиков», — цитирует Гулявцева официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» не забил ни одного гола «Северстали» и прервал победную серию