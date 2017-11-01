Никита Трямкин признан лучшим защитником КХЛ в октябре

КХЛ определила лауреатов октября в четырёх номинациях:



– лучшим вратарём признан Райан Запольски («Йокерит»), одержавший победы в восьми из 12 проведённых матчей, в том числе четыре – на ноль. Его максимальная сухая серия составила 245 минут 17 секунд – это лучший результат нынешнего сезона и третий по продолжительности в истории лиги. Запольски отразил 94,28% бросков при коэффициенте надёжности 1,59;

– лучшим защитником признан Никита Трямкин («Автомобилист»), одержавший вместе с командой семь побед в 11 матчах. Защитник екатеринбургской команды набрал в них 8 (3+5) очков при показателе полезности «+3». Трямкин заблокировал 18 бросков по своим воротам и провёл 23 силовых приёма (больше всех в своём амплуа). В среднем защитник «Автомобилиста» проводил на льду ровно 21 минуту за матч, а в последней встрече набрал четыре результативных балла;

– лучшим нападающим признан Найджел Доус («Барыс»), в девяти матчах забросивший 10 шайб (лучший показатель в лиге) и отдавший четыре голевые передачи при показателе полезности «+6». На счету нападающего – четыре дубля и четыре победных гола. В среднем Доус проводил на льду 21 минуту 28 секунд за матч. На его счету 36 бросков по воротам и восемь силовых приёмов;

– лучшим новичком признан нападающий Ээли Толванен («Йокерит»), в 12 проведённых матчах одержавший вместе с командой восемь побед и набравший в них 9 (5+4) очков при показателе полезности «+3». 18-летний форвард финского клуба в среднем проводил на льду 17 минут и 3 секунды за матч. Он нанёс 42 броска по воротам и провёл 13 силовых приёмов.