100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Никита Трямкин признан лучшим защитником КХЛ в октябре

1 ноября 2017, среда. 12:46 Хоккей

КХЛ определила лауреатов октября в четырёх номинациях:

– лучшим вратарём признан Райан Запольски («Йокерит»), одержавший победы в восьми из 12 проведённых матчей, в том числе четыре – на ноль. Его максимальная сухая серия составила 245 минут 17 секунд – это лучший результат нынешнего сезона и третий по продолжительности в истории лиги. Запольски отразил 94,28% бросков при коэффициенте надёжности 1,59;

– лучшим защитником признан Никита Трямкин («Автомобилист»), одержавший вместе с командой семь побед в 11 матчах. Защитник екатеринбургской команды набрал в них 8 (3+5) очков при показателе полезности «+3». Трямкин заблокировал 18 бросков по своим воротам и провёл 23 силовых приёма (больше всех в своём амплуа). В среднем защитник «Автомобилиста» проводил на льду ровно 21 минуту за матч, а в последней встрече набрал четыре результативных балла;

– лучшим нападающим признан Найджел Доус («Барыс»), в девяти матчах забросивший 10 шайб (лучший показатель в лиге) и отдавший четыре голевые передачи при показателе полезности «+6». На счету нападающего – четыре дубля и четыре победных гола. В среднем Доус проводил на льду 21 минуту 28 секунд за матч. На его счету 36 бросков по воротам и восемь силовых приёмов;

– лучшим новичком признан нападающий Ээли Толванен («Йокерит»), в 12 проведённых матчах одержавший вместе с командой восемь побед и набравший в них 9 (5+4) очков при показателе полезности «+3». 18-летний форвард финского клуба в среднем проводил на льду 17 минут и 3 секунды за матч. Он нанёс 42 броска по воротам и провёл 13 силовых приёмов.

Зернов, Трямкин и ещё 10 игроков, которые могут дорасти до сборной
У Олега Знарка богатый выбор во всех позициях.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Барыс ХК Йокерит Найджел Доус Никита Трямкин Ээли Толванен
Новости. Хоккей
1 ноября 2017, среда
13:18 «Югра» подтвердила обмен защитника юниорской сборной России Галенюка в СКА
12:46 Никита Трямкин признан лучшим защитником КХЛ в октябре
12:22 Манукян — о реванше после 2:6 в Подольске: нужно отдать должок «Витязю»
11:43 Капитан «Дакс» Гецлаф пропустит не меньше 3 матчей после попадания шайбы в лицо
11:30 Выиграет ли «Сибирь» у «Йокерита» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
11:10 Атюшов — о пародии на Бузову: пообещал ребятам, после гола поздно было отступать
11:01 «Куньлунь» подписал контракт до конца сезона с экс-форвардом «Динамо» Р Лессио
10:43 Экс-нападающий «Нэшвилла» и «Нью-Джерси» Паренто перешёл в «Автомобилист»
10:25 Стали известны имена игроков CHL, сыграющих за сборную России в Суперсерии
09:53 Ягр: вернусь в состав «Флэймз» только полностью готовым. Не хочу отбывать номер
09:40 Тарасенко: «Сент-Луис» может ещё прибавить, пусть победы не будут сюрпризом
09:28 Бурк: хоккей на ОИ в Пхёнчхане будет более захватывающим, чем в Сочи
08:47 Лундквист вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству побед
08:23 Костюм Дмитрия Орлова на Хэллоуин попал в тройку лучших по версии НХЛ
08:12 «Рейнджерс» — «Вегас»: серия невероятных сейвов Лундквиста
05:46 «Виннипег» на выезде одолел «Миннесоту», «Детройт» дома переиграл «Аризону»
04:44 Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Вегас»
00:00 Епанчинцев: у «Спартака» были шансы, но сегодня плохо сработали спецбригады
31 октября 2017, вторник
23:50 Дуайер: вопросы по Дюкову и Матерухину не по адресу, в фокусе внимания — команда
23:38 Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: «Капитан» из Ступино потерпел 12-е поражение подряд
23:20 Квартальнов: можно идти заниматься чем-то другим, если не отдаёшься игре
23:10 Гулявцев: «Северсталь» была единым кулаком, игроки пластались под шайбу
22:58 Игнатушкин: две игры “Динамо” не может забить, нас должно прорвать
22:54 Калинин: вызов в сборную придал мотивации, а синяк не связан с походом на футбол
22:51 Скудра — о долгах по зарплате: есть небольшие задержки, но у кого их нет?
22:46 В. Воробьёв: у «Динамо» много травмированных, Анисин выйдет в начале декабря
22:43 Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Спартаком» в буллитной серии
22:40 А. Медведев: Шипачёв – не маленький мальчик, хочется пожелать ему найти себя
22:30 Ерёменко отразил 40 бросков, но проиграл. Фоторепортаж «Динамо» – «Торпедо»
22:28 Анкипанс: матч со СКА — первая классная игра рижского «Динамо»
22:26 Пресс-атташе СКА запретил задавать вопросы Знарку о Шипачёве
22:24 Знарок: у СКА было бездарное пятиминутное большинство, но победа есть победа
22:17 Ковальчук: расстроен невызовом в сборную, спросите тренера
22:07 «Торпедо» прервало неудачную серию, одолев «Динамо» в серии буллитов
21:54 СКА обыграл рижское «Динамо» и выиграл шестую встречу кряду
21:36 «Локомотив» не забил ни одного гола «Северстали» и прервал победную серию
21:15 Крикунов: одно звено «Автомобилиста» забило шесть голов, игра была непонятной
21:15 Агент Шипачёва: контракт с «Вегасом» расторгнем завтра, Вадим решил вернуться
21:05 СКА — «Динамо» Р: защитник Рукавишников порезал ногу коньком и покинул лёд
20:48 Аболс: «Лада» безобразно сыграла в обороне, видно на собрании я глупости говорил
20:37 Вадим Шипачёв возвращает подписной бонус «Вегасу» — $ 2 млн
20:19 Форвард Брюквин вернулся из армии в ряды московского «Динамо»
20:01 Миловзоров — о «проклятии» первой игры домашней серии: надеюсь, оно снято
19:58 СКА — «Динамо» Р: форвард гостей Кулда получил «5+20», травмировав Мальцева
19:51 Бойков: Капризову всего 20 лет, он лучший игрок этого возраста на континенте
Все новости RSS
Партнерский контент