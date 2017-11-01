Экс-защитник «Сибири», «Барыса» и «Авангарда» Кудроч стал тренером

Известный словацкий хоккеист Кристиан Кудроч завершил карьеру игрока. Об этом информирует jatkoaika. Экс-защитник «Сибири» и «Барыса» начнёт тренерскую карьеру в одной из команд низших дивизионов Швеции.

Кудроч: расставание с «Авангардом» стало лучшим решением для всех

Кудроч провёл в КХЛ 113 матчей за «Сибирь» и «Барыс» и набрал в них 41 очко. Летом 2014 года на предсезонном турнире Кудроч в качестве игрока «Авангарда» получил серьёзную травму и пропустил весь сезон-2014/15. Позднее он пытался вернуться в КХЛ в качестве защитника «Кузни», но контракт был расторгнут ещё до старта сезона-2015/16.

В сезоне-2016/17 Кудроч провёл 8 матчей за «Инсбрук», выступающий в EBEL, и 8 матчей за «Нотингэм», выступающий в EIHL. Хоккеист набрал в общей сложности 6 очков. Кудроч имеет опыт выступлений в НХЛ — 26 матчей, 4 очка.