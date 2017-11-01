10 игроков из КХЛ вызваны в сборную Беларуси на Турнир четырёх наций

6 ноября сборная Беларуси начнёт первый учебно-тренировочный сбор нового сезона, в рамках которого команда примет участие в Турнире четырёх наций во Франции. В расположение сборной вызваны 26 хоккеистов. 7 ноября команда Дэйва Льюиса отправится во Францию, где с 9 по 11 ноября сыграет со сборными Латвии, Франции и Словении.

Вратари: Михаил Карнаухов (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Александр Осипков (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Максим Малютин (ХК «Шахтёр-Солигорск», Экстралига).

Защитники: Роман Дюков, Кристиан Хенкель (оба — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Павел Воробей (ХК «Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Роман Достанко, Даниил Бокун (оба – ХК «Шахтёр-Солигорск», Экстралига), Кирилл Чайка (без клуба), Дмитрий Дерябин (U20, Экстралига), Кирилл Сачивко, Дмитрий Заламай (оба – ХК «Гомель», Экстралига).

Нападающие: Евгений Астанков (ХК «Шахтёр-Солигорск», Экстралига), Андрей Белевич, Руслан Васильчук (оба – ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий, Данила Карабань, Дмитрий Амброжейчик (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Джефф Плэтт (ХК «ЦСКА», КХЛ), Артём Левша, Павел Боярчук, Артём Кислый (все – ХК «Неман» (Гродно), Экстралига), Илья Литвинов (U20, Экстралига), Игорь Ревенко (ХК «Гомель», Экстралига).