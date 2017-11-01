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Нападающий Смоленяк в ближайшее время покинет «Слован»

1 ноября 2017, среда. 18:24 Хоккей

Нападающий «Слована» Радек Смоленяк в ближайшее время покинет команду из Братиславы. Об этом стало известно «Чемпионату». В настоящее время хоккеисту ищут новую команду.

В текущем сезоне на счету Смоленяка 19 (5+14) очков в 24 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги хоккеист провёл 131 матч за «Торпедо», «Югру», «Медвешчак» и «Слован». На счету нападающего в этих матчах 32 заброшенные шайбы и 48 голевых передач.

«Слован» занимает 12-е место в Западной конференции КХЛ из 13 команд.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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