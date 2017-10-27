СКА разгромил «Слован», Рыков забросил первую шайбу в КХЛ

СКА одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом». Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 5:0.

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Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев, Сергей Широков, Сергей Плотников, Вячеслав Войнов и Егор Рыков, для которого этот гол стал первым на уровне КХЛ. Матч со «Слованом» стал для Рыкова 101-м в лиге, до этого он отдал 15 передач.

Вратарь Микко Коскинен провёл матч на ноль, отразив 29 бросков.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.