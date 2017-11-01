Фридман: Хохлачёв может вернуться в «Бостон» в следующем сезоне

Известный канадский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий Александр Хохлачёв может вернуться в «Бостон Брюинз».

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«Возможно, Александр Хохлачёв вернётся в «Бостон» в следующем сезоне. Хоккеист второй гол выступает в КХЛ. Ему нравилось выступать под руководством Брюса Кэссиди в фарм-клубе «Бостона», так что его возвращение возможно», — отметил Фридман.

Хохлачёв является обладателем кубка Гагарина в составе СКА, в текущем сезоне его обменяли в «Спартак». На его счету 18 очков в 23 матчах сезона. В АХЛ он набрал 190 очков в 217 матчах. В НХЛ Хохлачёв провёл 9 матчей и очков не набрал.

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