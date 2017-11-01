Фридман: руководители «Вегаса» говорили, что Шипачёв приехал «слишком поздно»

Известный канадский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с расторжением контракта нападающего Вадима Шипачёва с «Вегас Голден Найтс».

«Я бежал из Америки». А что делать Шипачёву? Мнение экспертов – о ситуации вокруг дисквалификации Вадима Шипачёва и его возможном возвращении в Россию.

«Вадим Шипачёв заявил руководству «Вегаса», что хочет расторгнуть контракт и вернуться в Россию, и, вероятно, всё так и будет. Необходимо прояснить несколько вещей. Если вернётся обратно, Шипачёв должен будет вернуть весь, кроме $ 86 тыс., подписной бонус в размере $ 2 млн. Ожидается, что он это сделает, когда будет иметь на руках предложение из КХЛ.

Будет интересно посмотреть, не захотят ли «золотые рыцари» получить гарантию, что он не подпишет контракт с каким-то другим клубом НХЛ, когда его текущее соглашение будет расторгнуто. Освободившись от двухлетнего контракта в $ 9 млн, будет странно, если никто не захочет его получить за меньшие деньги.

Что же у Шипачёва пошло не так? Несколько руководителей говорили, что Шипачёв приехал «слишком поздно» — в возрасте 30 лет он «пропустил окно». Другие российские игроки обращали внимание, что Шипачёв не любит пахать на тренировках, и, возможно, застали его, когда Вадим приехал в лагерь. Молодой игрок (или любой другой хоккеист без хороших предложений из КХЛ) мог бы поехать в АХЛ набирать кондиции. Но это не то, что хочет Шипачёв, поэтому потребуется некоторое время, чтобы обсудить его расставание с «Вегасом», — отметил Фридман.

Ранее агент игрока в Северной Америке Петр Свобода заявил, что контракт российского форварда Вадима Шипачева с клубом «Вегас Голден Найтс» будет расторгнут 1 ноября.

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