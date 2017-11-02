«Питтсбург» вырвал победу у «Эдмонтона», Малкин забросил победную шайбу

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Патрик Хёрнквист (21-я минута), Конор Шири (40) и Евгений Малкин (53). За «Эдмонтон» голы забили Райан Ньюджент-Хопкинс (27) и Леон Драйзайтль (28). Нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев провёл на льду 12 минут 48 секунд.

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».