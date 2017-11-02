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«Питтсбург» вырвал победу у «Эдмонтона», Малкин забросил победную шайбу

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Патрик Хёрнквист (21-я минута), Конор Шири (40) и Евгений Малкин (53). За «Эдмонтон» голы забили Райан Ньюджент-Хопкинс (27) и Леон Драйзайтль (28). Нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев провёл на льду 12 минут 48 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2017, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 3 0:0, 2:2, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Хёрнквист (Летанг, Кессел) – 20:56 (5x4), 1:1 – Ньюджент-Хопкинс (Марун, Макдэвид) – 26:36 (5x4), 2:1 – Драйзайтль (Макдэвид) – 27:26 (5x5), 2:2 – Шири (Кросби, Мяяття) – 39:38 (5x5), 2:3 – Малкин (Кессел, Летанг) – 52:23 (5x4)

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз Евгений Малкин
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