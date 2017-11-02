Овечкин — о проблемах «Вашингтона»: с нами всё будет в порядке, нужно бороться

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о выступлении своей команды в текущем сезоне. «Столичные» из 12 матчей выиграли пять.



«Конечно, хочется выигрывать как можно чаще. Но нам надо каждую игру рассматривать отдельно. Нужно бороться за каждое очко. Будет тяжело. Мы понимаем, какая у нас команда и как нам надо играть. С нами все будет в порядке», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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