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Опубликован дизайн формы хоккейной сборной США на ОИ в Пхёнчхане

Хоккей

Стал известен дизайн хоккейной сборной США на Олимпйиские игры-2018, информирует официальный сайт федерации хоккея США.

Напомним, в конце сентября стал известен календарь хоккейного турнира на ОИ-2018.

Сборная России сыграет в группе В с США, Словакией и Словенией. Россияне откроют турнир матчем со Словакией 14 февраля. 16 февраля наша команда встретится со Словенией, а на следующий день — с США. В группу А попали Чехия, Корея, Швейцария и Канада. В группе С — Финляндия, Германия, Норвегия и Швеция. 1/8 финала пройдёт 20 февраля, четвертьфиналы — 21 февраля. Полуфиналы — 23 февраля. Матч за третье место состоится 24 февраля, начало в 15:10 мск, финал пройдёт 25 февраля, начало в 7:10 мск.

Фото: USA Hockey
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Источник: USA Hockey Сообщить об ошибке
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Сборная США — Хоккей ОИ-2018
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