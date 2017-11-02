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Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с Ильёй Воробьёвым

Хоккей

Решением президента хоккейного клуба «Металлург» Виктора Рашникова главный тренер Илья Воробьёв отправлен в отставку, информирует официальный сайт команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Виктор Козлов.

Воробьёв работал в клубе с 2012 года, в 2015-м стал главным тренером команды. Специалист выиграл с «Металлургом» два кубка Гагарина, второй — в качестве главного тренера. В последних шести матчах его команда потерпела пять поражений.

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Такие разные отставки. К чему приводили увольнения тренеров в КХЛ
Одни становились чемпионами, другие теряли фирменный стиль, а третьи просто смешили людей.
Источник: Официальный сайт ХК "Металлург" (Магнитогорск) Сообщить об ошибке
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