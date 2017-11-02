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Знарок: «Спартак» был живее СКА, у Ковальчука микротравма

Хоккей

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Спартак» был живее, превосходил нас по скорости. А мы не забили в большинстве, и это повлияло на игру. Больше нечего сказать. Готовимся к следующему матчу. У Ковальчука микротравма. Пробовали обезболивающее, но до конца не получилось», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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СКА проиграл «Спартаку» и впервые в сезоне закончил встречу без очков
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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