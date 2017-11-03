Купер: «Тампа» играла небрежно, думая, что Василевский всё поймает

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2 ОТ). Вратарь Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков и был признан первой звездой матча.



«Рейнджерс» заслужили победу. Мы играли небрежно, позволяли сопернику спокойно раскатываться. Мы не должны думать, что на мастерстве будем выигрывать каждый матч.



Если не брать в расчёт помеху вратарю, из-за которой наш гол отменили, то мы забили два. У «Рейнджерс» должно было быть шесть. Мы играли так, будто думали: «Всё нормально, Вася поймает». Мы не можем так играть.



Соперник играл отчаянно, а мы – нет. Мы играли так, будто это 82-й матч и мы уже чего-то добились. А мы ещё ничего не добились», — цитирует Купера Tampa Bay Times.