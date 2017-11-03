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175 лет назад 2016
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Губернатор Новосибирской области: вопрос сроков строительства арены стоит жёстко

Хоккей

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал о строительстве новой арены «Сибири».

«Правительство области остаётся учредителем клуба. Вся поддержка «Сибири» будет сохранена. Арена обязательно будет построена. Сейчас стоит вопрос сроков очень жёстко. Нам всем надо прекратить внутренние конфликты и построить объект. Время ещё есть, но уже катастрофически мало», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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