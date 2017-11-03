Салак пропустит четвёртый матч «Сибири» подряд, с ЦСКА сыграет Красиков

Стали известны состав «Сибири» и ЦСКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Новосибирске. Начало встречи – в 15:30 мск.
В воротах «Сибири» с первых минут сыграет Алексей Красиков, который будет проводить четвёртый матч подряд. В четырёх последних матчах, где играл Салак, его меняли по ходу игры. Чешский вратарь в данном матче будет сменщиком Красикова.
«Сибирь»
Красиков (Салак);
Демидов – Ермаков, Сигарёв – Закриссон – Бергстрём;
Алексеев — Верещагин, Левицкий – Бодров – Коньков;
Наумов — Воробьёв, Энлунд – Основин – Санников;
Лукин, Зырянов — Шаров — Артёмов.
ЦСКА
Сорокин (Юханссон);
Киселевич — Ожиганов, Телегин — Григоренко — Ничушкин;
Нестеров — Марченко, Шумаков — Шалунов — Капризов;
Пашнин — Сергеев, Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Карнаухов — Блажиевский, Жарков — Скотт — Плэтт.