Салак пропустит четвёртый матч «Сибири» подряд, с ЦСКА сыграет Красиков

Стали известны состав «Сибири» и ЦСКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Новосибирске. Начало встречи – в 15:30 мск.



В воротах «Сибири» с первых минут сыграет Алексей Красиков, который будет проводить четвёртый матч подряд. В четырёх последних матчах, где играл Салак, его меняли по ходу игры. Чешский вратарь в данном матче будет сменщиком Красикова.

«Сибирь»

Красиков (Салак);

Демидов – Ермаков, Сигарёв – Закриссон – Бергстрём;

Алексеев — Верещагин, Левицкий – Бодров – Коньков;

Наумов — Воробьёв, Энлунд – Основин – Санников;

Лукин, Зырянов — Шаров — Артёмов.

ЦСКА

Сорокин (Юханссон);

Киселевич — Ожиганов, Телегин — Григоренко — Ничушкин;

Нестеров — Марченко, Шумаков — Шалунов — Капризов;

Пашнин — Сергеев, Кузьменко — Светлаков — Окулов;

Карнаухов — Блажиевский, Жарков — Скотт — Плэтт.