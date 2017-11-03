«Авангард» потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв дома «Йокериту»

«Авангард» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча, проходившая в Омске, завершилась со счётом 1:3. Команда Андрея Скабелки проиграла четвёртый матч подряд.

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Никлас Йенсен открыл счёт в матче на 16-й минуте. В начале второго периода Антти Пильстрём увеличил отрыв гостей – 2:0, а спустя 22 секунды Тедди Пёрселл отыграл одну шайбу. В середине второй двадцатиминутки Брайан О’Нилл забросил третью шайбу «Йокерита», установив окончательный счёт – 3:1.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.