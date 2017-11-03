НХЛ оштрафовала Стэмкоса на $ 5 тыс. за поливание игроков «Рейнджерс» водой

НХЛ оштрафовала капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса, форварда Алекса Киллорна и нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевина Хейза за неспортивное поведение на $ 5 тыс. каждого.

В третьем периоде матча между «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй» нападающий «рейнджеров» Кевин Хейз плеснул со скамейки водой в проезжавшего мимо Алекса Киллорна. Игрок «Тампы» в ответ ткнул Хейза клюшкой, после чего завязалась потасовка. По итогам эпизода Киллорн получил две минуты за удар клюшкой, в результате чего «Рейнджерс» провели две минуты в большинстве. Кроме того, позднее капитан «молний» Стивен Стэмкос взял бутылку и также плеснул водой на скамейку «Рейнджерс».

Видео эпизода можно посмотреть на сайте Sportsnet.