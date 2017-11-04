Окулов: хочется, чтобы в Новосибирске построили новую арену

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о своём первом приезде в Новосибирск после перехода из «Сибири» в московский клуб.



«В Новосибирске против «Сибири» играть потяжелее, чем в Москве. Больно уж хорошо здесь болеют. Перед игрой было волнение, но постарался его перебороть. На самом деле, в Новосибирске приятно играть вне зависимости от того, гость ты или хозяин. Любая команда приезжает и получает кучу эмоций. В Новосибирске всегда бурно празднуют дни рождения. Так было и на 50 лет. Собирается полная арена, приезжают главы области и города. Все объединяются. Главное, хотелось бы, чтобы всё-таки построили новую арену и хоккея в Новосибирске стало ещё больше», — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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