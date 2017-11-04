Квартальнов: ненормально, что у некоторых форвардов «Локомотива» нет азарта

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче с рижским «Динамо» (0:4).



«Поздравляю гостей с победой. Есть большое разочарование. Поблагодарил ребят, что в третьем периоде некоторые не сдались, работали, хотели. Многое не получалось, но пока вот так. Сегодня мой худший матч в Ярославле, полностью согласен. В третьем мы выкладывались. Знаете, ребята старались, но того нерва перед воротами и азарта нам не хватило. Не хватило такого второго периода, как в прошлой игре. Голом особо не пахло, тут согласен с вами.

Не смотрел статистику, сколько Рига нанесла бросков в третьем периоде. Остроты такой не было, мы говорили, как сыграть. Оставили Судницина, отыграл неплохо, на него выпала большая нагрузка в последнее время.

Нужно реально захотеть забить гол. Ты нападающий, и если долго не забиваешь, будешь ложиться и просыпаться с этой мыслью. Будешь хотеть помочь команде, тогда будет результат. Нужно играть под воротами, хотеть обмануть соперника. Азарта и драйва прямо здесь — нет. Впечатление, что для кого-то это нормально. Но они нападающие, это ненормально! Забивать — их работа.

В таких играх, как сегодня, надо терпеть и работать. У нас есть проблемы, но у всех есть шанс. У кого-то этот шанс — 40 игр, а у кого-то — одна. Так что нужно хотеть реализовать свой шанс.

Коршков получил повреждение, но он что, дирижёр звена? У оставшихся тоже есть фамилии, они тоже игроки.

Эта пауза нам нужна, у нас будет пополнение — выйдут травмированные, будет немного попроще", — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.