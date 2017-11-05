Итоги дня ВХЛ и МХЛ: «Ермак» прервал шестиматчевую серию побед «Сарова»

4 ноября в регулярных чемпионатах ВХЛ и МХЛ было сыграно по два матча.

«Ермак» прервал шестиматчевую серию побед ХК «Саров», выиграв со счётом 4:2.



В составе команды победителей отличились Виталий Коньков, Артём Воробьёв и Семён Иванов, оформивший дубль. У «Сарова» забили Ренат Мамашев и Евгений Белохвостиков.

«Сокол» всухую обыграл «Дизель» — 2:0.



Авторами голов стали Игорь Руденков и Петер Зузин, вратарь Илья Андрюхов провёл матч на ноль.

«Снежные Барсы» одержали победу в матче с «Алтаем» со счётом 2:0.



Заброшенными шайбами отметились Кирилл Балдин и Егор Ярошенко, голкипер Денис Картаев оформил «сухарь».

ХК «Рига» проиграл шестой матч кряду, по буллитам уступив «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 2:3.



У рижан дубль сделал Паулс Сварс, голы «Куньлуня» забили Дмитрий Дарчев и Артём Кокшаров, победный буллит — на счету Павла Крутия.