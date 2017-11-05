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Итоги дня ВХЛ и МХЛ: «Ермак» прервал шестиматчевую серию побед «Сарова»

Хоккей

4 ноября в регулярных чемпионатах ВХЛ и МХЛ было сыграно по два матча.

«Ермак» прервал шестиматчевую серию побед ХК «Саров», выиграв со счётом 4:2.

В составе команды победителей отличились Виталий Коньков, Артём Воробьёв и Семён Иванов, оформивший дубль. У «Сарова» забили Ренат Мамашев и Евгений Белохвостиков.

ВХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 12:00 МСК
Ермак
Ангарск
4 : 2 1:1, 2:0, 1:1
ХК Саров
Саров
0:1 – Мамашев (Мисников, Швалёв) – 10:41 (5x5), 1:1 – Коньков (Юшков) – 11:34 (5x5), 2:1 – Иванов (Яковлев) – 30:04 (5x5), 3:1 – Иванов (Яковлев) – 32:54 (5x5), 3:2 – Белохвостиков (Хасаншин) – 47:50 (5x4), 4:2 – Воробьёв (Михайлов) – 55:59 (5x4)

«Сокол» всухую обыграл «Дизель» — 2:0.

Авторами голов стали Игорь Руденков и Петер Зузин, вратарь Илья Андрюхов провёл матч на ноль.

ВХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 13:00 МСК
Сокол
Красноярск
2 : 0 2:0, 0:0, 0:0
Дизель
Пенза
1:0 – Руденков (Князев, Скворцов) – 06:44 (5x5), 2:0 – Зузин (Руденков) – 08:25 (4x5)

«Снежные Барсы» одержали победу в матче с «Алтаем» со счётом 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Балдин и Егор Ярошенко, голкипер Денис Картаев оформил «сухарь».

МХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 14:00 МСК
Алтай
Усть-Каменогорск
0 : 2 0:2, 0:0, 0:0
Снежные Барсы
Астана
0:1 – Балдин (Соколка, Ярошенко) – 03:56 (5x5), 0:2 – Ярошенко (Соколка, Балдин) – 15:12 (5x5)

ХК «Рига» проиграл шестой матч кряду, по буллитам уступив «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 2:3.

У рижан дубль сделал Паулс Сварс, голы «Куньлуня» забили Дмитрий Дарчев и Артём Кокшаров, победный буллит — на счету Павла Крутия.

МХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 14:15 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
3 : 2 1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
ХК Рига
Рига
0:1 – Сварс (Хомяков, Мисюс) – 07:24 (5x5), 1:1 – Дарчев (Стрижов) – 19:59 (5x5), 1:2 – Сварс (Берзиньш) – 22:48 (5x5), 2:2 – Кокшаров (Ван, Харинов) – 39:13 (5x5), 3:2 – Крутий – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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