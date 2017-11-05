«Колорадо» выиграл в Филадельфии по буллитам, Якупов отметился голом

«Колорадо Эвеланш» добился победы в серии буллитов в противостоянии с «Филадельфией Флайерз» в гостях, игра завершилась со счётом 5:4.



Мэтт Дюшейн вывел гостей вперёд перед первым перерывом, во втором периоде соперники забросили по две шайбы. За две минуты третьего периода команды забили ещё три гола, в составе «Колорадо» свою третью шайбу в сезоне забросил Наиль Якупов.



В серии буллитов исход встречи решил точный бросок Натана Маккиннона. Российский вратарь «Эвеланш» Семён Варламов отразил 33 из 37 бросков.