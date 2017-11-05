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«Колорадо» выиграл в Филадельфии по буллитам, Якупов отметился голом

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» добился победы в серии буллитов в противостоянии с «Филадельфией Флайерз» в гостях, игра завершилась со счётом 5:4.

Мэтт Дюшейн вывел гостей вперёд перед первым перерывом, во втором периоде соперники забросили по две шайбы. За две минуты третьего периода команды забили ещё три гола, в составе «Колорадо» свою третью шайбу в сезоне забросил Наиль Якупов.

В серии буллитов исход встречи решил точный бросок Натана Маккиннона. Российский вратарь «Эвеланш» Семён Варламов отразил 33 из 37 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
4 : 5 0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 0:1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Дюшейн (Маккиннон, Бэрри) – 19:58 (5x4), 1:1 – Фильппула (Конечны, Симмондс) – 21:21 (5x5), 2:1 – Жиру (Гостисбер, Ворачек) – 26:31 (5x4), 2:2 – Комо (Маккиннон, Немет) – 35:30 (4x5), 2:3 – Рантанен (Керфут, Бэрри) – 36:13 (5x4), 3:3 – Ворачек (Кутюрье, Хег) – 44:33 (5x5), 3:4 – Якупов (Дюшейн) – 45:37 (5x5), 4:4 – Вейс (Уил, Санхайм) – 46:37 (5x5), 4:5 – Рантанен – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Филадельфия Флайерз Мэтт Дюшейн Наиль Якупов Натан Маккиннон Семён Варламов
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