QMJHL: форвард «Акади-Батхёрст» Рубцов набрал 2 очка и стал 2-й звездой матча

Нападающий Герман Рубцов, который недавно перешёл из «Шикутими» в «Акади-Батхёрст», стал второй звездой матча с «Кейп-Бретон», который завершился со счётом 6:3.



Рубцов забросил свою первую шайбу за новую команду, а также сделал передачу и завершил встречу с показателем полезности «+2».

Справка «Чемпионата»



Герман Рубцов, родился 27 июня 1998 года в Чехове.



Воспитанник «Витязя». В 2016 году принял участие в юниорском чемпионате мира, в пяти матчах набрал 2 (1+1) очка. Играл в МХЛ за «Русских Витязей» и сборную России U18, всего набрал 46 (20+26) баллов в 54 играх. Дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, провёл 15 матчей.



Задрафтован «Филадельфией» в 2016 году под общим 22-м номером. В составе сборной России занял третье место на молодёжном чемпионате мира 2017 года. Получив на турнире травму, остался в Северной Америке, а затем расторг контракт с «Витязем» и перешёл в «Шикутими», где в первом сезоне набрал 22 (9+13) очка. Сезон-2017/18 начинал в «Шикутими», а затем перешёл в «Акади-Батхёрст». Всего в 13 матчах он набрал 14 (4+10) очков. , родился 27 июня 1998 года в Чехове.Воспитанник «Витязя». В 2016 году принял участие в юниорском чемпионате мира, в пяти матчах набрал 2 (1+1) очка. Играл в МХЛ за «Русских Витязей» и сборную России U18, всего набрал 46 (20+26) баллов в 54 играх. Дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, провёл 15 матчей.Задрафтован «Филадельфией» в 2016 году под общим 22-м номером. В составе сборной России занял третье место на молодёжном чемпионате мира 2017 года. Получив на турнире травму, остался в Северной Америке, а затем расторг контракт с «Витязем» и перешёл в «Шикутими», где в первом сезоне набрал 22 (9+13) очка. Сезон-2017/18 начинал в «Шикутими», а затем перешёл в «Акади-Батхёрст». Всего в 13 матчах он набрал 14 (4+10) очков.

Русская неделя в Америке: прорыв Дадонова и первые голы Кузнецова в сезоне Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.

Видео гола Рубцова можно посмотреть также в «твиттере» QMJHL.