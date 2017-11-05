Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Брызгалов: из «Вегаса» не звонили. Увы, я опять опоздал

Хоккей

Голкипер Илья Брызгалов в рамках еженедельной телевизионной рубрики «Спросите Брыза» ответил на вопросы болельщиков.

«Сможет ли «Эдмонтон» попасть в плей-офф после крайне неудачного начала сезона? К сожалению, я оставил свой хрустальный шар дома, и сейчас не могу точно предсказать будущее. Ситуацию будет легко исправить, если «Ойлерз» начнёт больше забивать, а второе звено станет более эффективным, всё это выглядит возможным.

В моей карьере было два главных тренера вратарей – это Франсуа Аллер и Шон Бурк, два прекрасных специалиста. Увы, когда в моём последнем сезоне я пытался поменять технику, мои бёдра сказали: «Нет, Брызи, ты слишком стар для этого». Знаю, что у «Вегаса» играет уже четвёртый вратарь, потому что три основных травмированы, но мне никто не звонил. Думаю, что пока я смогу появиться в воротах «Вегаса», все три голкипера выздоровеют. Увы, я снова опоздал», — с улыбкой сказал Брызгалов в эфире Sportsnet.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Брызгалов: если бы я мог что-то поменять в правилах, запретил бы щелчки
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс Илья Брызгалов
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент