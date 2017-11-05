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175 лет назад 2016
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КХЛ подвергнет защитника «Амура» Швиденко денежному штрафу

Хоккей

Континентальная хоккейная лига решила оставить без изменений наложенное на защитника «Амура» Дмитрия Швиденко наказание в матче регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевым».

Хоккеист хабаровской команды был удалён до конца матча (5+20 минут штрафа) за игру высоко поднятой клюшкой, вследствие чего нападающему соперника Евгению Короткову пришлось покинуть площадку. КХЛ подвергнет Швиденко денежному штрафу. В девяти матчах сезона на счету игрока один гол при показателе полезности «-6».

Также видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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