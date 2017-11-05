Пашков: запрет игрокам КХЛ на участие в Олимпиаде может вызвать отток легионеров

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ситуацию с возможным недопуском игроков КХЛ на Олимпиаду.

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«Учитывая то, что наша внешняя политика исходит из действий наших конкурентов, спортивные чиновники не должны оставаться в долгу. Раз МОК может не пустить российскую сборную на Игры, то мы должны дать адекватный их действиям ответ. Другое дело, что будет достаточно непросто его реализовать, потому что здесь будут глубоко затронуты о интересы ИИХФ и господина Фазеля. Хотя он и довёл эту ситуацию до такого положения. Не он лично это сделал, но он поучаствовал в создании такой ситуации с отказом НХЛ.



Во всяком случае я думаю, что такой ответ может быть вполне адекватным, но его исполнение может создать некоторые сложности. Не повлечёт ли запрет игрокам КХЛ на участие в Олимпиаде оттока легионеров? Я думаю, что здесь не может быть половинчатых решений. Игроки-легионеры российских команд должны понять, где они играют и получают зарплату и хотят ли они её получать в дальнейшем», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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