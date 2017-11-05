Михайлов: если россияне из КХЛ не поедут на ОИ, то что делать шведам и финнам?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал ситуацию возможного недопуска олимпийской сборной России на зимние Олимпийские игры – 2018, из-за чего КХЛ может не отпустить в Пхёнчхан своих игроков.



«Во-первых, я уверен, что наша команда поедет на Олимпиаду. А во-вторых, если руководитель КХЛ сказал, что лига может не отпустить своих хоккеистов в случае негативного сценария, значит, для этого есть мотив. Как я знаю, мы находимся под патронажем Международной федерации хоккея.

Если наши игроки, чего я представить себе не могу, не поедут на Олимпиаду, то каким образом туда не отправятся шведы, финны, которые тоже находятся под патронажем ИИХФ? И вся лига наша там находится. Но раз руководитель КХЛ так сказал, значит, у него есть на это основания. Но я на сто процентов уверен, что наша сборная на Олимпиаду поедет», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Должна ли КХЛ отпустить игроков на Олимпиаду-2018?

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