Занковец – о «-18» Шварны: я должен верить в игроков, которые есть у «Слована»

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец прокомментировал встречу с «Авангардом» (1:5).

«Нам можно поставить в зачёт первый период, в нём мы выглядели неплохо. Но второй и третий отрезки уступили и в движении, и в создании моментов, и в реализации.

У Ивана Шварны «-18»? Не знаю, какой коэффициент полезности у него был до моего прихода, но я не думаю, что за последний месяц у него такой плохой показатель. Я должен верить в тех игроков, которые у нас есть, и я в них верю. Но, конечно, нам нужно улучшить игру в обороне. Возможно, нам не хватает удачи при завершении атак, но везение – это небольшой процент, нужно играть настойчивее перед воротами, а если нет удачи, то забивать рабочие голы», — передаёт слова Занковца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.