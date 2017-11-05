Медведев – о крупной победе «Авангарда»: «Слован» в конце просто бросил играть

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев подвёл итоги встречи со «Слованом» (5:1).

«Сегодня главное было сыграть строго в обороне, думаю, мы выполнили задание. Было важно сегодня выиграть, последняя игра перед перерывом. Болельщики сегодня пришли и поддерживали нас, нужно отдать им должное и сказать слова благодарности от тренерского штаба, команды и руководства клуба.

Если говорить об игре, то нам удалось забить, а «Слован» в последние 10 минут просто бросил играть. Не думаю, что настроение команды изменилось после прошлых матчей, наверное, слова тренера повлияли, и мы сами общались между игроками. Когда забрасывал последний раз две шайбы? Не помню, давненько это было. Пауза «Авангарду» необходима. Нужно залатать травмы, которые у нас есть, чтобы ребята вылечились, и мы в оптимальном составе вышли после паузы. Там тоже отрезок будет динамичный», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Скабелка: «Авангард» благодарен болельщикам, после поражений был полный стадион

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