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Итоги дня ВХЛ: четвёртое подряд поражение «Бурана» и другие результаты

Хоккей

Программа игрового дня 5 ноября регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги была представлена четырьмя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Звезда» одержала домашнюю победу над «Торосом» со счётом 4:3. Команда прервала свою двухматчевую серию поражений.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Звезда
Чехов
4 : 3 1:0, 1:2, 2:1
Торос
Нефтекамск
1:0 – Антипов (Пешехонов, Тимирёв) – 18:20 (5x4), 1:1 – Банников – 20:41 (5x5), 1:2 – Другов (Голованов) – 24:35 (5x5), 2:2 – Силаев (Мокин, Бякин) – 39:07 (5x5), 2:3 – Гиматов (Цулыгин) – 44:46 (5x5), 3:3 – Тимирёв (Якименко, Попугаев) – 53:24 (5x4), 4:3 – Бякин (Мокин, Огиенко) – 55:19 (5x5)

«Торпедо» дома вырвало победу у «Бурана» — 2:1 ОТ. Это четвёртое подряд поражение команды из Воронежа.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
2 : 1 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Буран
Воронеж
1:0 – Ибатуллин (Кравченко, Шестаков) – 04:14 (5x5), 1:1 – Мурзин – 33:02 (5x5), 2:1 – Рымарев (Далёйсен, Беляев) – 60:49 (3x3)

«Сарыарка» на своём льду уступила «Рязани» со счётом 1:3 и прервала двухматчевую серию побед.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Сарыарка
Караганда
1 : 3 0:1, 1:1, 0:1
ХК Рязань
Рязань
0:1 – Карпов (Рукин, Репьях) – 16:51 (5x5), 0:2 – Воробьёв (Маслов, Леснухин) – 22:44 (5x4), 1:2 – Сарваров – 32:31 (5x5), 1:3 – Репьях (Карпов) – 44:52 (5x5)

«Химик» в родных стенах уступил команде «Молот-Прикамье» — 1:2 ОТ. Это третье поражение подряд подмосковной команды.

ВХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Химик
Воскресенск
1 : 2 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Молот-Прикамье
Пермь
0:1 – Торяник (Жуков, Шайхулов) – 18:39 (5x5), 1:1 – Кузнецов (Шутов) – 32:50 (5x4), 1:2 – Зарипов (Смолин) – 61:17 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Буран ХК Звезда ХК Молот-Прикамье ХК Рязань ХК Сарыарка ХК Торос ХК Торпедо Усть-Каменогорск ХК Химик
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