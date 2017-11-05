Итоги дня ВХЛ: четвёртое подряд поражение «Бурана» и другие результаты

Программа игрового дня 5 ноября регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги была представлена четырьмя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Звезда» одержала домашнюю победу над «Торосом» со счётом 4:3. Команда прервала свою двухматчевую серию поражений.

«Торпедо» дома вырвало победу у «Бурана» — 2:1 ОТ. Это четвёртое подряд поражение команды из Воронежа.

«Сарыарка» на своём льду уступила «Рязани» со счётом 1:3 и прервала двухматчевую серию побед.

«Химик» в родных стенах уступил команде «Молот-Прикамье» — 1:2 ОТ. Это третье поражение подряд подмосковной команды.