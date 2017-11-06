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175 лет назад 2016
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Определены лучшие хоккеисты недели в НХЛ

Хоккей

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликовали имена троих лучших игроков завершившейся игровой недели.

Первой звездой признан вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, выигравший все три матча на прошедшей неделе при коэффициенте надёжности 0,68 и 97,9 процента отражённых бросков.

Второй звездой стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бэйли, сделавший семь голевых передач в трёх встречах.

Замкнул тройку лучших игрок «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, выигравший три матча при коэффициенте надёжности 1,30 и 93,8 процента отражённых бросков.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Айлендерс Сан-Хосе Шаркс Чикаго Блэкхоукс
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