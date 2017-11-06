Брюквин — о службе в армии: не знаю, будут ли проблемы, зависит не от меня

Нападающий московского “Динамо” Владимир Брюквин поделился впечатлениями от встречи с “Северсталью”, в которой его команда проиграла со счётом 0:1.



“Момент с незасчитанным голом? Там был офсайд. Это всего лишь один гол, надо забивать больше, чтобы выигрывать. Нужно реализовывать свои моменты. Тяжёлая игра была, соперник очень плотно играет, даёт мало времени на то, чтобы подумать. Не было обилия моментов. Шансы есть, но нет какой-то определённой причины, почему мы не забиваем. Не заходит просто. Вроде всё так делаем, но не может быть такого, чтобы мы разучились забивать. Надо найти свою игру. Все подбадриваем друг друга, разбираем ошибки. Нет такого, чтобы мы ругали друг друга.



Будут ли ещё проблемы с армией? Не знаю, не от меня зависит”, — передаёт слова Брюквина корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

Московское «Динамо» уступило «Северстали», не сумев забросить ни одной шайбы