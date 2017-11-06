Свитов: у «Ак Барса» проблема с большинством, от этого и результат

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Свитов поделился впечатлениями после поражения во встрече с «Торпедо» (1:2).



«Забили один гол. Не получилось забить в пятиминутном большинстве. От этого результат. Сейчас проблема с большинством. Не можем большие штрафы реализовать. Мало бросаем по воротам, а если нет бросков, то нет голов.



Сейчас со всеми тяжело играть, с любой командой тяжело. Мы проиграли два матча подряд. Будем исправляться. Итоги первой части сезона? Тут подводить не мое дело. Будем продолжать играть. Ещё половина сезона впереди», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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