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175 лет назад 2016
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Свитов: у «Ак Барса» проблема с большинством, от этого и результат

Хоккей

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Свитов поделился впечатлениями после поражения во встрече с «Торпедо» (1:2).

«Забили один гол. Не получилось забить в пятиминутном большинстве. От этого результат. Сейчас проблема с большинством. Не можем большие штрафы реализовать. Мало бросаем по воротам, а если нет бросков, то нет голов.

Сейчас со всеми тяжело играть, с любой командой тяжело. Мы проиграли два матча подряд. Будем исправляться. Итоги первой части сезона? Тут подводить не мое дело. Будем продолжать играть. Ещё половина сезона впереди», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
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