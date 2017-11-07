Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:4), сообщил в «Твиттере» журналист Джереми Рутерфорд со ссылкой на главного тренера «Блюз» Майка Йео.



«По словам Йео, Тарасенко получил повреждение верхней части тела в игре с „Торонто“ и у игрока был дискомфорт. Травма не должна оказаться серьёзной, но клуб следит за состоянием Владимира», — написал Рутерфорд.



В текущем сезоне Тарасенко набрал 15 очков (7+8) в 15 матчах за «Сент-Луис».

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