Сборная России U17 одержала вторую победу на Мировом Кубке вызова

Юниорская сборная России провела свой второй матч на Мировом Кубке вызова в Форт-Сент-Джоне (Канада). Подопечные Владимира Филатова обыграли сверстников из Финляндии со счётом 6:4. В составе российской сборной отличились Данил Гущин (дважды), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Матвей Гуськов и Егор Афанасьев.

Третий и заключительный матч группового этапа юниорская сборная России проведёт в ночь на 8 ноября против сверстников из Канады в красном.

Мировой Кубок вызова. Групповой этап

Россия U17 — Финляндия U17 — 6:4 (4:1, 0:2, 2:1)

1:0 Подколзин (Николаев), 00:36

2:0 Спиридонов (Гущин, Князев), 09:57

3:0 Гущин (Зайцев), 15:36

3:1 Миеттинен (Люнделл, Петман), 16:40

4:1 Гуськов (Черный), 18:45

4:2 Пуйстола (Никканен, Кейнянен), 29:29 (больш.)

4:3 Саарела, 34:55 (буллит)

5:3 Афанасьев (Гущин), 47:06 (больш.)

5:4 Никканен (Интонен), 56:06

6:4 Гущин, 58:51 (пустые ворота).