Юниорская сборная России победила Швецию на старте Мирового Кубка вызова

Юниорская сборная России стартовала на Мировом Кубке вызова в Форт-Сент-Джоне (Канада). В первом матче подопечные Владимира Филатова победили сверстников из Швеции — 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Гутик, Олег Зайцев, Дмитрий Тювилин и Матвей Гуськов.

Второй матч группового этапа юниорская сборная России проведёт в ночь на 7 ноября против сверстников из Финляндии.



Мировой Кубок вызова. Групповой этап

Швеция U17 — Россия U17 — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

0:1 Гутик (Миронов, Подколзин), 09:35 (больш.)

0:2 Зайцев, 18:25 (меньш.)

1:2 Карлстрём (Попович, Костмар), 21:59

1:3 Тювилин (Гутик, Подколзин), 40:24 (больш.)

1:4 Гуськов (Буренов), 52:22.