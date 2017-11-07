«Коламбус» уступил «Рейнджерс», Панарин забил гол, Бучневич набрал 2 очка

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Михаэль Грабнер (33-я и 60-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Кевин Шаттенкирк (46), Крис Крайдер (50) и Павел Бучневич (52). На счету Бучневича также голевая передача. За «Коламбус» голы забили Артемий Панарин (21), Джош Андерсон (25) и Оливер Бьёркстранд (49).

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 21 бросок по своим воротам.

Видео гола Панарина можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.