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«Коламбус» уступил «Рейнджерс», Панарин забил гол, Бучневич набрал 2 очка

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Михаэль Грабнер (33-я и 60-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Кевин Шаттенкирк (46), Крис Крайдер (50) и Павел Бучневич (52). На счету Бучневича также голевая передача. За «Коламбус» голы забили Артемий Панарин (21), Джош Андерсон (25) и Оливер Бьёркстранд (49).

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 21 бросок по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
5 : 3 0:0, 1:2, 4:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Панарин (Веренски, Джонс) – 20:38 (5x5), 0:2 – Андерсон (Мюррей) – 24:24 (5x5), 1:2 – Грабнер (Миллер, Холден) – 32:41 (5x5), 2:2 – Шаттенкирк (Цуккарелло, Зибанеджад) – 45:10 (5x4), 2:3 – Бьёркстранд (Дубински, Дженнер) – 48:01 (5x5), 3:3 – Крайдер (Бучневич, Зибанеджад) – 49:40 (5x4), 4:3 – Бучневич (Зибанеджад, Шаттенкирк) – 51:27 (5x5), 5:3 – Грабнер (Фаст, Макдона) – 59:11 (en)

Видео гола Панарина можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин Павел Бучневич Сергей Бобровский
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