«Вегас» в серии буллитов проиграл «Торонто», «Бостон» победил «Миннесоту»

«Торонто Мэйпл Лифс» вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:3 Б. В основное время дубль в составе «кленовых листьев» оформил Назем Кадри (5-я и 16-я минуты), ещё один гол забил Джеймс ван Римсдайк (10). За «Вегас» отличились Джеймс Нил (5), Райлли Смит (39) и Дерек Энгелланд (47). Решающий бросок в серии буллитов реализовал Митчелл Марнер. Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 24 минуты 42 секунды.

В другом матче «Бостон Брюинз» на своём льду переиграл «Миннесоту Уайлд» — 5:3. В составе победителей отличились Джейк Дебраск (11), Фрэнк Ватрано (13), Шон Курали (26), Тори Круг (28) и Тим Шаллер (60). За «Миннесоту» голы забили Нино Нидеррайтер (5), Микаэль Гранлунд (42) и Эрик Стаал (56).