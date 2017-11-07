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«Вегас» в серии буллитов проиграл «Торонто», «Бостон» победил «Миннесоту»

Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:3 Б. В основное время дубль в составе «кленовых листьев» оформил Назем Кадри (5-я и 16-я минуты), ещё один гол забил Джеймс ван Римсдайк (10). За «Вегас» отличились Джеймс Нил (5), Райлли Смит (39) и Дерек Энгелланд (47). Решающий бросок в серии буллитов реализовал Митчелл Марнер. Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 24 минуты 42 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 3 3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Кадри (Райлли, Марнер) – 04:14 (5x4), 1:1 – Нил (Хаула, Перрон) – 04:52 (5x5), 2:1 – ван Римсдайк (Мэттьюс, Нюландер) – 09:31 (5x5), 3:1 – Кадри (Марло) – 15:03 (5x5), 3:2 – Смит (Миллер, Карлссон) – 38:50 (5x4), 3:3 – Энгелланд (Теодор) – 46:16 (5x5), 4:3 – Марнер – 65:00 ( ПБ)

В другом матче «Бостон Брюинз» на своём льду переиграл «Миннесоту Уайлд» — 5:3. В составе победителей отличились Джейк Дебраск (11), Фрэнк Ватрано (13), Шон Курали (26), Тори Круг (28) и Тим Шаллер (60). За «Миннесоту» голы забили Нино Нидеррайтер (5), Микаэль Гранлунд (42) и Эрик Стаал (56).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2017, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5 : 3 2:1, 2:0, 1:2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Нидеррайтер (Сутер, Спаржон) – 04:53 (5x5), 1:1 – Дебраск (Хара, Шварц) – 10:23 (5x5), 2:1 – Ватрано (Шварц, Хара) – 12:42 (5x5), 3:1 – Курали (Хайнен, Шаллер) – 25:34 (5x5), 4:1 – Круг (Пастрняк, Бержерон) – 27:43 (5x5), 4:2 – Гранлунд (Дамба) – 41:33 (5x5), 4:3 – Стаал (Цукер) – 55:56 (4x5), 5:3 – Шаллер – 59:03 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Миннесота Уайлд Торонто Мэйпл Лифс Вегас Голден Найтс Никита Зайцев
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