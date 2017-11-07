Евгений Кузнецов набрал 200-е очко за карьеру в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал две передачи в домашнем матче с «Аризоной Койотс» (3:2 ОТ) и добрался до отметки в 200 очков за карьеру. Кузнецов выступает в НХЛ с сезона-2013/14 и для того, чтобы достичь этого рубежа, ему потребовалось 276 матчей.



В настоящее время Кузнецов идёт на седьмом месте в списке бомбардиров, набрав 18 93+15) очков в 15 матчах сезона.



25-летний Кузнецов занимает 52 место по количеству очков среди россиян в истории НХЛ, в ближайшем будущем он сможет обойти Виталия Ячменёва, на счету которого 216 баллов, Олега Квашу (217) и Алексея Морозова (219).



Видео гола Джона Карлссона в овертайме с передачи Кузнецова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.