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175 лет назад 2016
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Евгений Кузнецов набрал 200-е очко за карьеру в НХЛ

Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал две передачи в домашнем матче с «Аризоной Койотс» (3:2 ОТ) и добрался до отметки в 200 очков за карьеру. Кузнецов выступает в НХЛ с сезона-2013/14 и для того, чтобы достичь этого рубежа, ему потребовалось 276 матчей.

В настоящее время Кузнецов идёт на седьмом месте в списке бомбардиров, набрав 18 93+15) очков в 15 матчах сезона.

25-летний Кузнецов занимает 52 место по количеству очков среди россиян в истории НХЛ, в ближайшем будущем он сможет обойти Виталия Ячменёва, на счету которого 216 баллов, Олега Квашу (217) и Алексея Морозова (219).

Видео гола Джона Карлссона в овертайме с передачи Кузнецова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Евгений Кузнецов — хоккей
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