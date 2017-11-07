С. Кронвалль: трудно поверить, что Россия откажется от такого шанса выиграть ОИ

Защитник «Локомотива» и сборной Швеции Стаффан Кронвалль прокомментировал возможный отказ КХЛ от Олимпиады 2018 года. Ранее президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что может отменить паузу в чемпионате, если МОК отстранит сборную России от Игр в Пхёнчхане.



«Мне кажется маловероятным, что КХЛ объявит бойкот, но что-то происходит, потому что они недовольны. Мне трудно представить, что Россия откажется от, возможно, самого большого шанса выиграть Олимпиаду. Не знаю, чем всё закончится, это от нас не зависит», — цитирует Кронвалля Aftonbladet.

Итоги дня КХЛ: Чернышенко не пустит игроков на Олимпиаду? А СКА без Ковальчука и Дацюка немного лихорадит.